В Черноморске (Одесская область) чиновники городского совета украли почти половину денег, которые были выделены на закупку защитных масок в начале пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Сотрудники СБУ разоблачили схему хищения средств, выделенных на борьбу с коронавирусом в Одесской области. Оказалось, что чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета украли почти половину денег, которые были выделены на закупку масок.

"Бывшая исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения заключила договор с коммерческой структурой на приобретение защитных масок на общую сумму 380 тысяч гривен. При этом стоимость указанной продукции завышена почти в полтора раза. О результатам инициированной СБУ товароведческой экспертизы, ущерб нанесенный государству этой сделкой составляет более 140 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Злоумышленниц уведомили о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Обвинительный акти и материалы уголовного производства направлены в суд, следствие продолжается.

Напомним, экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в хищении 10 миллионов гривен.

Также сообщалось, что руководству АРМА сообщили о подозрении в хищении 400 тысяч долларов.