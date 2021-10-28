В центре Киева установили 1 000 дополнительных информационных табличек "Работает эвакуатор". Таким образом жителей столицы предупреждают о том, что их авто могут забрать, если они его припаркуют в запрещенном месте.

Об этом в Telegram-канале сообщил зампредседателя КГГА, депутат Киевского городского совета Константин Усов.

"В соответствии с решением Киевского городского совета "О правилах благоустройства города Киева" Центр организации дорожного движения изготовил и установил информационные таблички к имеющимся дорожным знакам 3.34 "Остановка запрещена". Они предупреждают водителей о том, что припаркованный здесь автомобиль может быть эвакуирован", - заявил Усов.

По его данным, таблички установлены в I и II парковочных зонах (центр и прецентр Киева - Ред.). А в мае этого года в столице уже устанавливали 300 таких табличек.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно адвокаты заявили о незаконном повышении стоимости парковки в Киеве и обратились в суд.

Также мы писали о том, что житель столицы будет судиться с Киевсоветом по поводу платных парковок вдоль дорог.