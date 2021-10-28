Сразу два уголовных дела открыл Офис генпрокурора по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины", которую проводила Государственная аудиторская служба.

Об этом идет речь в ответе Госаудитслужбы на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

Как объясняют аудиторы, по поручению премьер-министра от 16 декабря 2019 года, согласно плану проведения мероприятий государственного финансового контроля аудиторской службы на I полугодие 2020 года, Госаудитслужба провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза" за период с 01.10.2018 по 31.12.2019.

Результаты ревизии были направлены в Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, которая уведомила Госаудитслужбу, что материалы ревизии переданы в Офис генерального прокурора.

Позже СБУ получила информацию, что по результатам рассмотрения материалов Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Также выводы ревизии Госаудитслужба направила в ГФС, где аудиторам сообщили, что документы были приобщены к материалам другого уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляется под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

В ответе не сообщаются подробности досудебного расследования, так как по данным Госаудитслужбы они относятся к тайне досубедного расследования и не могут быть разглашены.

Отметим, что информация о том, по каким эпизодам открыты дела, не указана, а период проверки охватывает время, когда компанией руководили Андрей Коболев и Юрий Витренко.

Напомним, ранее мы писали, что действующий руководитель НАК Юрий Витренко призвал руководство компании к большей прозрачности в вопросе начисления премий и зарплат. Он заявил, что высшее руководство НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, когда компания понесла убытки суммой около 19 миллиардов гривен, получало многомиллионные бонусы. При этом Андрей Коболев в прошлом году получил $12,7 миллионов компенсации.

Также "Страна" писала о том, что Коболев оправдал огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании.