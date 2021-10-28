Президент Владимир Зеленский записал видеоролик по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

"77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданских граждан и всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу, нацисты были изгнаны с нашей земли. И пусть истинную свободу и независимость Украина обретет только в 1991-м, она будет всегда поклоняться подвигу всех и чтить память обо всех, кто защищал и защитил ее от нацизма", - сказал Зеленский.

Телеграм-канал "Политика Страны" обратил внимание на то, что при перечислении фронтов президент не упомянул, какой именно они армии. А под представителями "национально-освободительного движения" он, вероятно, имел в виду УПА, которая, как известно, украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.

"В целом, сегодняшний день, так же как и 9 Мая, уже традиционно прошёл под знаком метаний украинской власти, которая пытается и о самом событии сказать, и на обвинения в зраде не нарваться. В итоге рождаются различные исторические химеры вроде "освобождения Украины антигитлеровской коалицией", о чем сказал Шмыгаль", - пишет канал.

"Страна" подробно писала о том, как украинские политики отметили День освобождения Украины.

Мы также рассказывали, что власти не забывают чествовать и нацистов. Так, летом в главном соборе ПЦУ устроили прощание с членом дивизии СС "Галичина" при участии президентского полка.