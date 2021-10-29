В Киеве открыли тестовую зону интернета 5G - 5G Lab. Все желающие могут пройти там образовательный курс, послушать принципы, по которым развивалась связь, узнать, как она работает сейчас.

Вместе с тем, в ближайшее время тестовый центр появится и в Харькове, а в будущем - и во Львове.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тестовая зона находится на улице Дорогожицкой, 3, и являет собой совместный проект Минцифры, мобильного оператора Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City.

На отдельном стенде есть модели автомобилей. Младший вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Ярослав Нижник рассказал, что идея алгоритмов состоит в том, чтобы собрать данные по авто и инфраструктуре (это может быть видео с камер на дорогах), передать их через 5G на серверы и с помощью алгоритмов создать математическую модель происходящего на дороге, что будет происходить в следующие несколько секунд, предусмотреть опасные ситуации и известить участников движения.

"В ближайшее время коллеги планируют запуск тестового центра в Харькове. Кроме того, мы надеемся на поддержку Западной Украины и на то, что подобный запуск будет возможным во Львове", - сказал эксперт.

Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест напомнил, что к июлю 2022 года каждый из мобильных операторов должен обеспечить 90% покрытия страны.

Реальное развитие сети 5G в Украине, по его словам, планируется к концу следующего года - началу 2023-го.

Напомним, ранее мы писали, что на сайте президента Украины собрали достаточное количество голов для петиции с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье". В результате Зеленский заявил, что любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении коронавируса или любой другой болезни или инфекции отсутствуют.

Также мы сообщали, как в начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек 5G.