Высший антикоррупционный суд 28 октября впервые в своей истории утвердил соглашение о признании вины и назначил наказание - 3,5 года лишения свободы, а не условный срок. Приговор вынесен бывшему руководителю филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Об этом сообщает сайт НАБУ.

Практика соглашений подразумевает, что преступник признает свою вину, заключает соглашение, возмещает ущерб или предоставляет ценные показания, взамен получая менее суровое наказание.

Согласно приговору ВАКС, осужденного не только отправили за решетку, но также лишили права занимать определенные должности на 3 года и обязали заплатить штраф.

По данным обвинения, в течение ноября – декабря 2019 года директор филиала корпорации, злоупотребляя служебным положением и без разрешения собственника, организовал отгрузку зерна для реализации коммерческим структурам. При этом зерно находилось на балансе государственной корпорации. Таким образом чиновник завладел зерном общей стоимостью почти на 15 миллионов гривен.

В ходе расследования чиновник признал свою вину и согласился на соглашение со следствием. Бывшего главу филиала признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Благодаря соглашению преступнику назначили наказание почти вдвое меньше максимального – три с половиной года.

"Такой приговор ВАКС еще раз подтверждает, что институт соглашений в Украине действительно работает", - резюмировали в НАБУ.

Часто ВАКС оправдывает чиновников. Так, на днях он оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна по делу о снижении портовых сборов.

А прошлой зимой ВАКС вынес оправдательный приговор экс-директору "Запорожского титано-магниевого комбината" Владимиру Сиваку.