В МИД Польши заявили, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.

Об этом заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский, передает dziennik.

По словам заместителя главы МИД Польши Шимона Шинковского, "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону в силу объективных и субъективных факторов".

Одним из объективных факторов, по мнению польского замминистра, является социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения уезжать из Украины.

"Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", - сказал Шинковский.

По его словам, многие из этих молодых людей едут в Польшу, где получают Карту поляка, а после - польское гражданство.

Вторая причина, по его словам, - это Covid. Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от Covid, и это затрагивает все группы населения, в том числе проживающих там поляков.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по его словам, языковой закон, а также прославление людей, связанных с геноцидом поляков в 1943-1944 годах (имеется в виду прославление УПА - Ред.).

По его словам, на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине, потому что люди польского происхождения, как правило, исповедуют эту веру.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - подытожил Шинковский.

Напомним, в августе в Польше семеро неизвестных напали на украинца, причиной могла стать национальная неприязнь

Также мы писали о том, что в феврале 2020 года в Польше избили украинцев с криками "Польша для поляков".