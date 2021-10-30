Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя организации коллективного управления авторскими правами Александра Никина, разоблаченного на попытке подкупа народного депутата за 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова спикера Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец.

Печерская окружная прокуратура просила о взятии Александра Никина под стражу, но Печерский районный суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест. Это вторая по строгости мера пресечения после взятия под стражу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Службе безопасности Украины подтвердили информацию Киевской городской прокуратуры о задержании руководителя общественной организации, который предлагал взятку в 100 тысяч долларов народному депутату за блокирование законопроекта об авторских правах.

Читайте подробнее в материале "Страны" о том, кто такой Александр Никин, кому и за что он давал взятку, а также, почему за него вступилась певица Руслана и ее супруг и как в украинском шоу-бизнесе вообще борются за управление авторскими правами.