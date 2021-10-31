В Киеве ночью горела многоэтажка, погиб человек. Фото, видео
В ночь на воскресенье, 31 октября, в Киеве горела одна из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы.
"31 октября в 03:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Маршала Малиновского, 36, что в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытию на место спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из квартир на 6 этаже девятиэтажного дома. Локализовать возгорание удалось в 03:38, а в 03:58 – ликвидировать.
В Киеве горела квартира в многоэтажке. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
"В ходе тушения пожара был обнаружен потерпевший без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий, потерпевшего передали бригаде скорой помощи, которые потом констатировали смерть", - говорится в тексте сообщения.
Всего к ликвидации пожара привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.
В Киеве горела квартира в многоэтажке.
Напомним, в Броварах Киевской области погибла целая семья: мать и отец зрелого возраста и их молодая дочь. Люди отравились угарным газом.
Также "Страна" писала, что в результате пожара в киевской квартире погибли известный украинский ученый и его жена. Они тоже пытались согреться, но в обогревателе произошло короткое замыкание - и вспыхнул огонь.