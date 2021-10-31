На фоне разрастающегося дипломатического скандала на Ближнем Востоке, где сразу несколько государств региона выслали послов Ливана, а влиятельная Саудовская Аравия еще и запретила импорт ливанских товаров, саудовцы внезапно приняли у себя с официальным визитом украинско-ливанского бизнесмена Омара Арфуша, который планирует участвовать в парламентских выборах в Ливане через несколько месяцев. И заявляет о намерениях побороться за пост премьер-министра страны.

Арфуш посетил столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и встретился с министром и советником при Королевском суде и главой Высшей комиссии по правам человека, министром Авадом Аль-Аввадом.

По данным "Страны" в дипломатических кругах, Эр-Рияд видит в Арфуше компромиссную фигуру.

"На Арфуша делают на ставку как на возможного премьера Ливана, который может уравновесить противоречивые интересы ливанских элит", - говорит источник.

Нынешний дипломатический кризис между Ливаном и государствами Персидского залива стал еще один витком противостояния между суннитской Саудовской Аравией и радикальной шиитской группировкой "Хезболлой", имеющую тесные связи с Ираном.

Повод - заявление действующего министра информации Ливана Жоржа Кардахи, в котором он обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в развязывании войны в Йемене.

По словам экспертов, ливанско-саудовский конфликт является очередным раундом битвы за влияние и контроль в Бейруте, это ещё и испытание на прочность для ливанских элитных групп, а цель дипломатического кризиса - переломить политическую ситуацию в Ливане.

Саудовцы и их союзники заинтересованы в том, чтобы изолировать "Хезболлу", которое имеет влияние на правительство Ливана.

"Перед премьер-министром Ливана стоит непростой выбор. Если он отправит Кардахи в отставку, это может привести к выходу из состава Кабмина всех остальных министров, аффилированных с шиитами и христианами. К тому же, отставка министра покажет, что от суверенитета Ливана не осталось и следа. С другой стороны, если премьер останется защищать Кардахи, игра в повышение ставок продолжится. На фоне заморозки ливанского экспорта в страны Залива, снова обрушится национальная валюта, это спровоцирует протесты и ухудшение ситуации в стране. Результат может быть неопределённым", - пишет в своем Телеграмм-канале "Усы Асада" политолог-арабист Илья Куса.

В Ливане уже два года продолжается экономический кризис, три четверти населения находятся за чертой бедности, местная валюта фактически обесценилась, а электричество в домах появляется всего на несколько часов в сутки. В стране не хватает продовольствия, лекарств, бензина и питьевой воды. При этом страны Персидского залива является крупнейшими торговыми партнерами страны. И если они введут санкции это может нанести очень сильный удар по и без того слабой ливанской экономике.

Тем временем Арфуш позиционирует себя как будущий кандидат в премьеры, обещающий реформы в Ливане.

Он создал движение "Третья республика" и возглавил ливанское правительство в изгнании. По соцопросам, его политсила - среди лидеров.

Арфуш требует проведения нерелигиозных выборов и отмены нынешней политической системы, так называемого конфессионализма, по которому государственная власть организована по квотам в зависимости от религиозной конфессии.

В целом в Ливане - очень высокий уровень коррупции, представители власти вывели из страны в европейские банки миллиарды долларов, часть которых заморожена на время расследования.

Два года назад Арфуш подал петицию ливанской общественности в Европейский парламент с просьбой заблокировать ограбленные ливанские государственные средства в европейских банках.

"Уже есть результат - заморожены 300 млн долларов, которые вывез глава государственного банка Ливана, который и обанкротился государство. Всего было украдено около миллиарда включая имущество и активы, и мы их вернем", - говорит Арфуш.

Лидер "Третьей Ливанской республики" хочет изменить устоявшуюся систему, чтобы, как в цивилизованном мире, во власть назначали по профессиональным качествам и компетенциям, а не по признаку принадлежности к религиозным конфессиям.