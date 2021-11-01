В воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) состоялись довыборы в Раду. ЦИК уже обнародовала первые результаты подсчета голосов, в обоих округах лидируют кандидаты от "Слуги народа".

Так, по итогам обработки 54,25% участковых протоколов в округе №184 лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. Он набирает 63,98% голосов. На втором месте - кандидат от "Евросолидарности" Игорь Йосипенко, у него 15,13% голосов.

На втором округе - №197 в Черкасской области - по состоянию на 07:00 1 ноября подсчитано 15,60% участковых протоколов. Кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский набирает 47,67% голосов. На втором месте - самовыдвиженец Владислав Голуб, у него 22,68% голосов.

Между тем, в "Слуге народа" уже заявили о победе Войцеховского на округе №197 по результатам параллельного подсчета 100% бюллетеней, проведенного штабом кандидата. Сообщается, что у него - 50,79% голосов.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера также состоялись выборы городского головы Харькова. На внеочередные выборы мэра Харькова явились меньше 30% избирателей.

Также мы сообщали, что ЦИК определилась с датой довыборов в Раду на округе внезапно умершего нардепа Полякова.