В Днепре, 29 октября, на Монастырском острове нашли мертвой 49-летнюю Марию Самойлову, которая 27 октября босиком и легко одетая вышла из своего дома на улице Флотской и пропала.

Об этом сообщают "Новости Днепра" в понедельник, 1 ноября.

Под публикацией о трагедии написала девушка по имени Анна, назвавшаяся крестницей покойной. По ее словам, причиной такого поступка женщины стало увольнение и безысходность.

Девушка рассказала, что дома у Марии Самойловой на столе нашли молитвы и крестик. По ее словам, Мария его никогда не снимала. Накануне она звонила всем, кого знала, и просила прощения.

Крестница погибшей рассказала о причинах суицида. Источник: Telegram

Ранее "Страна" сообщала, что в 169-м учебном центре "Десна", что в Черниговской области, прямо на посту совершил суицид военнослужащий-срочник. Военный застрелился во время службы в карауле, охранявшего склады. Выстрел молодой человек произвел из штатного оружия - автомата АК-47. Его тело обнаружила смена, прибывшая на пост. Молодому человеку оставался до демобилизации всего месяц. Ему было 23 года, родом он был из Днепропетровской области. На службе его характеризовали положительно, проблем с ним не возникало.

Также мы писали, что в Кривом Роге старики написали предсмертную записку и выпрыгнули из окон. Погибший мужчина до пенсии работал учителем в криворожской гимназии. Его жена некогда была известным врачом-гинекологом.