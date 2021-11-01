Отказавшуюся от регулярного употребления алкоголя Елизавету II заметили за рулем автомобиля. Фото
Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдохнуть две недели от работы, была замечена за рулем автомобиля.
Об этом сообщает газета "Telegraph" в понедельник, 1 ноября.
Издание опубликовало фото 95-летней британской королевы за рулем ее автомобиля Jaguar Estate на территории замка Виндзор. Королева была в солнцезащитных очках и с платком на голове.
Стоит отметить, что ныне покойный супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию в 2019 году. Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.
Ранее "Страна" сообщала, что королева Великобритании Елизавета II, которая отменила визит в Северную Ирландию, почти сутки провела на обследовании в частной клинике Лондона. Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу для некоторых предварительных исследований и позже, вернувшись в Виндзорский замок, остается в хорошем настроении.
Также мы писали, что королева Елизавета II решила отказаться от регулярного употребления алкоголя. Королева очень серьезно отнеслась к рекомендациям врачей, в связи с чем полностью отказалась от спиртного. Теперь она отказалась от любимых коктейлей с Мартини и пьет только воду Malvern.