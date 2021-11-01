Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдохнуть две недели от работы, была замечена за рулем автомобиля.

Об этом сообщает газета "Telegraph" в понедельник, 1 ноября.

Издание опубликовало фото 95-летней британской королевы за рулем ее автомобиля Jaguar Estate на территории замка Виндзор. Королева была в солнцезащитных очках и с платком на голове.

Стоит отметить, что ныне покойный супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию в 2019 году. Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.

Ранее "Страна" сообщала, что королева Великобритании Елизавета II, которая отменила визит в Северную Ирландию, почти сутки провела на обследовании в частной клинике Лондона. Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу ​​для некоторых предварительных исследований и позже, вернувшись в Виндзорский замок, остается в хорошем настроении.

Также мы писали, что королева Елизавета II решила отказаться от регулярного употребления алкоголя. Королева очень серьезно отнеслась к рекомендациям врачей, в связи с чем полностью отказалась от спиртного. Теперь она отказалась от любимых коктейлей с Мартини и пьет только воду Malvern.