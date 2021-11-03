Кабинет министров Украины принял постановление, которое регулирует правила обращения с вещественными доказательствами. Курировать уничтожение вещдоков будут специальные комиссии.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 3 ноября.

В частности, прописали как будут уничтожать вещественные доказательства, которые не имеют ценности с точки зрения продажи или использования этого имущества.

Уничтожение вещественных доказательств будут курировать специальные комиссии не менее чем из трех человек, в том числе, руководителя следственного подразделения, следователя, работника финансового подразделения.

Напомним, в Одессе полицейская украла кокаин из вещественных доказательств на $100 тысяч и пыталась его продать. Сотрудницу полиции задержали с поличным.

Также сообщалось, что в Главном следственном управлении Нацполиции Украины сгорела комната вещдоков. Из-за этого оказалась под вопросом судебная перспектива многих резонансных дел.

Ранее "Страна" писала, что в Тернополе оправдали подозреваемого из-за того, что вещдок - 7 грамм марихуаны, съели мыши.