В Украине патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами (бодиками) на постоянной основе. Такие устройства появятся в подразделениях правоохранителей с 2022 года.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в ходе форума "Украина 30", видео обнародовано в YouTube.

"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами", - сказал Монастырский

По его словам, таким образом можно будет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.

Справка. Бодикам - это переносная аудио-, видео- или фотографическая система записи, которая крепится к одежде.

Напомним, ранее Монастырский заявил, что на форме полицейских появятся значки, которые будут свидетельствовать о прививке от коронавируса.

Также сообщали, что в Украине увеличат количество патрульных экипажей на дорогах для того, чтобы следить за ситуацией на дорогах и контролировать правила соблюдения карантина у перевозчиков, водителей и пассажиров.