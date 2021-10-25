Глава МВД Монастырский получил за сентябрь на руки чуть больше 60 000 гривен зарплаты
Министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому начислили за сентябрь 2021 года 77 100 гривен заработной платы. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на информационный запрос журналистов, как передают "Украинские новости".
При этом уточняется, что из этой суммы должностной оклад Дениса Монастырского составил 55 030 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну - 11 006 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 11 006 гривен, индексация зарплаты - 80 гривен.
После удержания всех налогов и сборов сумма выплаченных министру МВД Монастырскому средств составила 62 084 гривны.
Напомним, министр цифровой трансформации Федоров за сентябрь получил на руки зарплату в 34 тысячи гривен. А вице-премьер Резников за август получил более 55 тысяч гривен зарплаты.
Ранее "Страна" писала о том, что у НАБУ появились информаторы среди "слуг народа", которые слили данные про зарплаты в конвертах.
Также мы сообщали, что попавший в скандал с нападением на журналистов Мецгер получил около 17 миллионов зарплаты за 2020 год.