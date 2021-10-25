Министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому начислили за сентябрь 2021 года 77 100 гривен заработной платы. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на информационный запрос журналистов, как передают "Украинские новости".

При этом уточняется, что из этой суммы должностной оклад Дениса Монастырского составил 55 030 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну - 11 006 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 11 006 гривен, индексация зарплаты - 80 гривен.

После удержания всех налогов и сборов сумма выплаченных министру МВД Монастырскому средств составила 62 084 гривны.

Напомним, министр цифровой трансформации Федоров за сентябрь получил на руки зарплату в 34 тысячи гривен. А вице-премьер Резников за август получил более 55 тысяч гривен зарплаты.

Ранее "Страна" писала о том, что у НАБУ появились информаторы среди "слуг народа", которые слили данные про зарплаты в конвертах.

Также мы сообщали, что попавший в скандал с нападением на журналистов Мецгер получил около 17 миллионов зарплаты за 2020 год.