В сессионном зале парламента возле места одного из народных депутатов Украины обнаружили пять килограмм картофеля. Как овощи попали в Раду и собирались ли ими в кого-то забросать неизвестно.

Об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал журналистам в кулуарах рад, пишет УНН.

"Это просто непубличные вещи, но у нас служба нашего аппарата и УГО находят время от времени какие-то непонятные предметы, непонятно, какое отношение они имеют к сессионному процессу. Например, недавно такой пакетик картошки нашли - но не картошка фри, а такая "картошка" где-то килограмм 5, сырая. Может, кому-то бабушка передала", - рассказал о находке Корниенко.

Пакет с картофелем, по словам вице-спикера, обнаружили под местом одного из народных избранников. При этом Корниенко предположил, что если бы картофель был гнилым, то им можно было бы бросить в кого-то. Однако овощ не был сгнившим.

"Но обычная картошка - как ее можно политически использовать?" - недоумевает Корниенко.

Напомним, в 2017 году в Дрогобыче женщина зашла в горсовет с яйцами и забросала ими чиновников.

Также сообщалось, что в Харькове нардепа забросали яйцами после эфира на телевидении.