В Белой Церкви патрульные решили помочь мужчине, который не ориентировался на местности, и обнаружили у него дома сухие кусты, похожие на каннабис, измельченную субстанцию растительного происхождения и пакет с неизвестным веществом.

Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Белой Церкви.

Инцидент произошел на улице Фастовская. Полицейские из взвода тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который при появлении служебного автомобиля заметно занервничал и изменил траекторию движения. Поэтому охранники порядка остановились, чтобы пообщаться с гражданином.

Мужчина не ориентировался в пространстве и во времени. Инспекторы решили доставить его по адресу проживания.

В квартире хозяина ждал товарищ. На тумбочке в комнате патрульные заметили 4 пакетика с измельченным зеленым веществом, а также пакет с веществом, внешне похожим на амфетамин, и весы.

Во время разговора мужчина рассказал, что передал каннабис жильцу квартиры, чтобы он отдал его своему товарищу. Позже оказалось, что в квартире есть еще кусты каннабиса.

На место происшествия вызвали следователей.

В Белой Церкви полиция обнаружила у гражданина наркотики. Источник: Facebook/полиция Белой Церкви

В квартире у гражданина найден каннабис. Источник: Facebook/патрульная полиция Белой Церкви

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