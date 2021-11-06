В студенческом общежитии КПИ обнаружили видеокамеру, которую студент-второкурсник установил в женской душевой.

Об этом рассказала нардеп от "Голоса" Инна Совсун у себя в Facebook.

Так, камеру заметили еще 28 октября в душе женского общежития №7. Как выяснилось, ее установил студент второго курса КПИ: он случайно заснял лицо, когда тестировал устройство.

Заметив камеру, девушки написали заявление в полицию. При этом, по словам Совсун, комендант общежития сперва обещала "держать дело на контроле", а теперь призывает их "угомониться". Между тем, в студгородке вуза уже выступили с заявлением, что подобные действия являются преступлением.

По данным полиции, уголовное производство по данному факту открыто по ч 1. ст. 182 УК Украины - нарушение неприкосновенности частной жизни. На данный момент следователи проводят все необходимые следственные действия.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, Кабмин одобрил программу развития студенческих общежитий, это приведет к их подорожанию.

Также мы писали о том, что в сети появились снимки студенческого общежития НАУ в ужасном состоянии.