Украинско-французский предприниматель, уроженец Ливана Омар Арфуш официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящих весной парламентских выборах в Ливане, где его основным конкурентом станет нынешний премьер-министр страны, миллиардер Наджиб Микати.

О своем выдвижении Арфуш, который собирается претендовать на должность премьера, объявил в прямом телеэфире в Бейруте в окружении семьи. Его предвыборный штаб возглавил брат, известный украинский телеменеджер Валид Арфуш.

Братья Валид (слева) и Омар Арфуши

Арфуш, во главе своей партии "Третья Республика", будет баллотироваться во втором округе в своем родном городе Триполи.



Он заявил, что "время перемен пришло" и что будет бороться с коррупцией и за возвращение "украденных средств".

Арфуш два года назад подал петицию ливанской общественности в Европейский парламент с просьбой заблокировать ограбленные ливанские государственные средства в европейских банках.

"Уже есть результат - заморожены 300 млн долларов, которые вывез глава государственного банка Ливана, который и обанкротился государство. Всего было украдено около миллиарда включая имущество и активы, и мы их вернем", - говорит Арфуш.

Сейчас Ливан переживает острый политический и экономический кризис, в стране перебои со светом и интернетом, много безработных. Недовольные падением уровня жизни ливанцы недавно атаковали дом премьера Микати.

Также власти поссорились с соседними арабскими странами, которые выслали ливанских послов. Вместе с тем Арфуша накануне его выдвижения официально приняли в Саудовской Аравии. В случае победы Арфуш обещает наладить испортившиеся отношения со странами Персидского залива.

Арфуша поддержала сенатор Франции Натали Гуле.

"Бизнесмен Омар Арфуш баллотируется на выборах в Ливане с решительной программой борьбы с коррупцией наследственной элиты, которая поставила Ливан на колени, возвращения украденных активов и новой сделкой со странами Персидского залива", - написала Гуле в своем "Твиттере".

"Омар - первый ливанский эмигрант, который участвует в парламентских выборах в Ливане. Ливанцев в мире насчитывается около 16 миллионов, из них всего 4 миллиона проживает в Ливане, большинство выехало в поисках лучшей жизни. В основе его предвыборной кампании - отмена в будущем существующих в стране религиозных привилегий", - сказал "Стране" Валид Арфуш.