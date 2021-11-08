Грузинское правительство с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения общественных мест. Фактически такой документ является ковид-паспортом, который содержит всю информацию о человеке, связанную с коронавирусом.

Об этом сообщает Sputnik Georgia.

Как заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, в "зеленых паспортах" будут указываться данные о вакцинации, результаты ПЦР-тестов и документы о выздоровлении от коронавируса.

"С 1 декабря граждане только с "зеленым паспортом" смогут посещать разные объекты. Это - объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, опера, музеи, концертные залы, казино", - сказал он.

Кроме этого, правительство Грузии также выплатит по 60 долларов тем пенсионерам, которые до 1 января следующего года сделают хотя бы одну прививку от коронавируса. Обещают, что деньги поступят сразу после первой дозы.

Как пояснил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, с сегодняшнего дня, 8 ноября, вводится единоразовая доплата в 200 лари (около 63 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января вакцинируются от коронавируса.

"Деньги будут зачислены сразу же после первой дозы вакцины", - уточнил Гарибашвили.

На сегодня в Грузии вакцинировали около 33,3% взрослого населения.

Ранее мы писали о том, что с 1 июля в ЕС вступил в силу регламент о цифровых сертификатах COVID-19. Эти документы должны позволить гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории ЕС и зоны Шенгена.

Между тем, в Комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали всем странам не требовать от людей, совершающих международные поездки, подтверждения получения прививки от коронавируса COVID-19.