В Киеве задержали подозреваемого в нападении на музыкального продюсера и автора песен украинской группы Kazka, которому проломили череп в собственном подъезде. Нападавшему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Фейсбук.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что инцидент произошел поздним вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе Киева. Между автором песен и его соседом, который в этот момент был пьян, произошел конфликт и подозреваемый ударил продюсера.

В результате пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Киевлянину сообщили о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В сообщении прокуратуры не указано, о каком именно авторе песен идет речь. Но, по информации "Украинских новостей", пострадал автор песен украинской группы Kazka.

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