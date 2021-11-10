В среду, 10 ноября, примерно в семь вечера по Киеву произошла длительная вспышка на Солнце. Ее сопровождал корональный выброс массы, однако он мог быть направлен не на Землю.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Вспышка на Солнце была умеренно сильная (класс M2). Ее сопровождал корональный выброс массы, но есть вероятность, что выброс направлен не на Землю и пройдет мимо орбиты Голубой планеты.

Отметим, что вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. При этом облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через пару дней могут привести к магнитной буре на нашей планете.

Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильная может вызвать перепады напряжения в промышленных сетях. А вспышка класса M2 может вызвать нарушения связи в части районов.

Напомним, 4 ноября, на Земле началась мощнейшая за последние годы магнитная буря. Ученые оценивают мощность магнитной бури в три балла по пятибалльной шкале.

Также сообщалось, что в сентябре на Солнце зарегистрировали всплеск двух перегретых пузырей газа.