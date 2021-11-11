В ближайшее время компания Apple после выхода iOS 15.2 на iPhone планирует добавить функцию "Цифровое наследие" (Digital Legacy), которая позволит передавать личные данные из iCloud по наследству.

Об этом сообщает The Verge.

С помощью этой функции пользователи смогут передавать по наследству все свои личные данные: список контактов и сообщений, фотографии и видео, сведения о покупках, - прочую информацию из iCloud.

Создатели проекта сообщили, что потребители часто обращались в компанию с жалобами о том, что в случае смерти их родственников восстановить принадлежащие им данные является невозможным.

"Цифровое наследие" позволит пользователю настроить до пяти доверенных контактов, которые в случае смерти собственника iCloud получат доступ к его данным. На этапе настройки между пользователями можно будет создать специальный канал, через который в будущем перейдет информация от умершего.

Чтобы родственники умершего смогли получить доступ к личной информации человека, который умер, им необходимо предоставить компнии свидетельство о его смерти или другие документы.

Такая функция уже доступна в бета-версии iOS 15.2. Чтобы активировать функцию, нужно зайти в настройки iPhone, выбрать раздел с Apple ID, после чего перейти в подраздел "Пароли и безопасность" и выбрать до пяти доверенных контактов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что владельцы iPhone смогут загружать и хранить официальные медицинские записи, включая данные о вакцинации против COVID-19 и результаты тестов на коронавирус. Для этого нужно использовать встроенное приложение "Здоровье" (Health).

Кроме того, "Страна" также писала о том, что Apple планирует создать технологию IronHeart, которая позволит пользователям iPhone управлять функциями своего автомобиля с помощью смартфона.