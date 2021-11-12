В минувшем августе "Страна" эксклюзивно сообщила, что "Альфа-банк" ведёт переговоры о покупке украинского monobank. Тогда в финучреждении обвинили наше издание в распространении фейка. Однако сейчас совладелец monobank Олег Гороховский признал, что переговоры о покупке велись.

Об этом он, а также еще один финансист рассказали изданию Forbes.

Покупкой интересовался международный консорциум во главе с LetterOne. Его основные владельцы – российские миллиардеры Михаил Фридман, Герман Хан и их партнеры. LetterOne намеревался приобрести monobank за более чем $1 млрд.

О переговорах кроме Гороховского Forbes рассказал и Сергей Попенко, глава набсовета "Универсал Банка", на базе которого работает mono.

"Инвесторы к нам приходили, вы же читали прессу. Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной", – сказал он.

Сделка в итоге не состоялась, так как партнеры не смогли договориться между собой, объяснил Гороховский, который является одним из основателей Fintech Band, паритетно владеющей monobank вместе с группой ТАС Сергея Тигипко.

При этом Попенко считает оценку mono в $1 млрд обоснованной, ведь, по его мнению, проект нужно оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний.

"Если применить мультипликатор по прибыли, который даже в Украине составляет 6, стоимость mono составит $1 млрд. Будучи нулевым активом три года назад, monobank сейчас обслуживает больше четырех миллионов клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после ПриватБанка. Когда есть такая успешная история, рынок и риск страны вторичны. В такие компании инвесторы готовы вкладываться по любым мультипликаторам", - сказал Попенко.

Прогноз по прибыли monobank в 2021 году составляет 4 млрд грн, но банк может заработать и больше – около 5 млрд грн.

Совладельцы mono пока не получали новых предложений от возможных покупателей. Один из дальнейших сценариев, по словам Гороховского, – продажа части mono через SPAC или IPO в ближайшие три года.

Что касается российских миллиардеров, интересовавшихся банком, то Михаил Фридман занимает 11-ю строчку в рейтинге богатейших людей России от Forbes с оценкой в $15,5 млрд, Герман Хан 18-й в рейтинге с оценкой в $10 млрд. В мировом рейтинге миллиардеров Фридман на 128-м месте, Хан – на 224-м. В Украине им принадлежит "Альфа Банк Украина", крупнейший телеком-оператор "Киевстар" и IDS Borjomi (бренды "Моршинская", "Миргородская").

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