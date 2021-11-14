Великобритания спонсирует изменение трудового законодательства в Украине, которое, по оценкам экспертов, может значительно сократить трудовые права украинцев, а также противоречит положениям защиты труда Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает сайт OpenDemocracy.

Документы, полученные OpenDemocracy, свидетельствуют о том, что МИД Великобритании консультирует Минэкономики Украины по продвижению нового трудового законодательства. А с сентября 2020 года Британия финансирует проект по поддержке украинского министерства в его трансформации.

Украинскому министерству, как свидетельствуют документы, рекомендуется "отмечать", что либерализация трудового законодательства принесет "положительные результаты" для украинских трудящихся. Свои сообщения на этот счет рекомендуется сделать "более простыми и эмоциональными".

В Европейской федерацией профсоюзов общественного обслуживания заявили, что Великобритания "финансирует пропаганду", чтобы "создать климат", враждебный украинским профсоюзам.

"В январе 2020 года украинское правительство совершило резкий разворот в сторону либерализации трудового законодательства и лишения профсоюзов их собственности и прав после того, как в обществе начались протесты", - пишет OpenDemocracy.

Речь идет о законопроектах №5388 и №5371, которые направлены на частичную либерализацию трудового законодательства. Правительство утверждает, что принятие этих документов будет стимулировать работодателей нанимать работников официально, привлекать иностранных инвесторов и создавать более гибкие условия для ведения бизнеса.

Для этого предлагается упростить процедуры найма и увольнения, ввести индивидуальные трудовые договоры как основу трудовых отношений вместо коллективных соглашений и действующего Трудового кодекса и предоставить работодателям больше полномочий по изменению условий труда.

Но критики, включая профсоюзы Украины и Международную организацию труда, являющуюся агентством ООН, обеспокоены тем, что в случае принятия указанные законы могут серьезно урезать права трудящихся и не будут стимулировать предприятия официально трудоустраивать своих работников.

По словам главы Профсоюза строителей Украины и заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Василия Андреева, если законопроект 5388, прошедший первое чтение в Раде в сентябре, был "своеобразной плавной попыткой сузить полномочия профсоюзов", то законопроект 5371 может привести к тому, что "70-80% работников окажутся полностью вне украинского трудового законодательства – в том числе профсоюза, нормы рабочего времени, ставки заработной платы, а также здоровых и безопасных условий труда".

Юрист украинской общественной организации защиты прав трудящихся "Трудовые инициативы" Георгий Сандул заявил,что эти законопроекты "подрывают основы трудовых гарантий, существующих в Украине".

Согласно законопроектам 5371 и 5388, трудовые отношения все больше будут определяться индивидуальными договорами, а работодатели и работники будут вести переговоры об оплате и условиях труда как равноправные стороны.

Роль профсоюзов в регулировании отношений между руководством и работниками будет фактически уменьшена, включая отмену положения о том, что для увольнения работника руководству необходимо получить одобрение профсоюзов.

Законопроекты также вводят положения, подобные договорам "почасового найма", то есть переход от фиксированной ежемесячной заработной платы за фиксированное время к оплате за работу по требованию.

Совместный проект Европейского Союза и Международной организации труда "На пути к безопасному, здоровому и задекларированному труду в Украине" раскритиковал законопроекты и предложил свои рекомендации.

Так, например, по поводу законопроекта 5371 проект ЕС-МОТ заявляет, что его положения о "параллельном и менее защитном режиме" для работников малых и средних предприятий исключают значительную часть украинской рабочей силы из Трудового кодекса.

С введением "трудоустройства по желанию" и возможности для работодателей вносить односторонние изменения в "существенные условия" индивидуальных трудовых договоров, проект 5371 также нарушает международные трудовые стандарты и противоречит общим принципам европейского права и практики.

По мнению проекта ЕС-МОТ, некоторые из норм законопроектов противоречат директивам ЕС по трудовому праву, положениям защиты труда Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также конвенциям МОТ.

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Напомним, "Страна" подробно писала о том, как в Украине меняют трудовое законодательство.

Также мы сообщали, что в Украине хотят переписать правила трудоустройства для иностранцев, им нужно будет платить от 30 тысяч грн.