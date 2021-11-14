Военные Соединенных Штатов умолчали об авиаударах в Сирии, которые произошли в марте 2019 года и унесли жизни десятков мирных жителей. Кроме того, тщательное расследование этого инцидента также не проводилось.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По информации издания, речь идет о бомбардировке в районе Багуз в Сирии 18 марта 2019-го. Утверждается, что сначала штурмовик США F-15E сбросил на толпу людей 500-фунтовую (227 кг) бомбу. После чего скинули еще одну — весом в 2000 фунтов (900 кг) и третью. Как признался журналистам неназванный военнослужащий, в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за происходившим "с ошеломленным недоверием" — авиаудары в прямом эфире снимал беспилотник.

NYT пишет, что удар в районе Багуза стал одним из самых крупных по числу жертв среди мирного населения за все время военных действий против ИГ. При этом официально военные Штатов никогда этого не признавали. Как установила газета, уже первоначальная оценка быстро показала, что погибших было около 70.



Сотрудник ВВС по правовым вопросам допускал, что имело место военное преступление, которое требует расследования. Впрочем, как уточняет издание, "почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар". Так, число погибших было преуменьшено, а отчеты по теме получали гриф секретности. Кроме того, силы коалиции под руководством Америки бульдозером сравняли место ударов с землей, а высшее руководство о происшедшем не уведомили.

Газета также пишет, что власти не проводили независимого и тщательного расследования авиадуаров.

После того, как NYT отправила свои выводы Центральному командованию США, там впервые признали сам факт ударов и заявили, что тогда погибли 80 человек, назвав бомбардировку "оправданной". Как утверждает командование, среди убитых — 16 боевиков и четверо гражданских. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, кем они были — "отчасти потому, что женщины и дети в ИГ иногда брались за оружие".



Представитель Центрального командования Билл Урбан заявил, что командование "берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей".

Вооруженные силы Америки незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка - там находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие военных США на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

Ранее мы писали о том, что летом в Сирии в городе Африн (провинция Алеппо) обстреляли больницу. В результате инцидента погибли не менее 18 человек.

Также "Страна" сообщала, что в Сирии произошел трагический инцидент, в результате которого один военный России погиб и еще трое получили ранения. Подрыв бронеавтомобиля российской военной полиции произошел в провинции Хасеке.