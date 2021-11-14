Администрация американского президента Джо Байдена отвергла план компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по расширению производства на территории Китая.

Об этом сообщил Bloomberg.

По информации источников агентства, план был отвергнут по соображениям безопасности. Таким образом, идея, которая была предложена для решения проблемы нехватки микросхем в Америке, осталась нереализованной.

Источники также добавили, что Intel предложил использовать завод в китайском городе Чэнду для производства кремниевых пластин. Производство, как уточняет агентство, могло быть запущено уже к концу следующего года, что могло облегчить кризис мировых поставок.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Штат компании составляет около 110 тысяч человек.

Напомним, еще в 2018 году в процессорах Intel, которые были выпущены за минувшее десятилетие, обнаружили дефект в системной архитектуре. Он позволяет вредоносным программам читать защищенные области памяти ядра устройства, которая предназначена для наиболее важных основных компонентов операционной системы и их взаимодействия с системным оборудованием.

При этом директор Intel успел продать акций компании до того, как стало известно о проблемах процессоров.