На предстоящей неделе - с 22 по 28 ноября - на первый план выйдет тема преодоления кризиса, поведения в сложной ситуации и самообладания. Звезды советуют придерживаться единственной и самой верной тактики на это время - спокойно и деловито разбираться с ситуациями и вопросами, которые преподносит жизнь и возрождать патриархальные ценности. То есть женщина - домашний уют и тыл, мужчина - активные действия, защита и лидерство.

На неделе нельзя позволять себе слишком эмоциональное поведение, даже если произойдет что-то, что выбьет вас из колеи. Можно сказать, что ноябрь - проверка на внутреннюю зрелость каждого знака зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе вам понадобится больше настойчивости и упорства по достижению цели. Возможно, среди недели вы встретите довольно необычного человека, знакомство с которым пойдет вам на пользу. Запаситесь терпением и направьте силы на выполнение того, что обещали своим родным.

Телец (21.04 - 21.05)

Воздержитесь от резких высказываний в сторону близких. На этой неделе многие Тельцы решатся на крупную покупку. Неплохо было бы накануне задуматься о более долгосрочных планах и составить бюджет. Также звезды рекомендуют вам сосредоточиться на мелочах, чтобы увидеть более масштабную картину всего происходящего в вашей жизни.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Неделя будет удачной для решения профессиональных вопросов и укрепления отношений в коллективе. Вы успешно разрешите любой вопрос по работе, если будете работать вместе с командой. Крайне важно найти контакт с коллегами. Также этот период можно использовать для получения важной информации. Новые знания помогут в развитии бизнеса и карьеры.

Рак (22.06 - 22.07)

С 22 по 28 ноября ваша реальность может измениться, но даже самая необычная ситуация разрешится сама собой. А новое дело принесет вам удовольствие. Поэтому сохраняйте спокойствие в любой ситуации. К выходным вы наконец-то поймете, чего хотите и куда вам нужно двигаться. Период станет благоприятным для того, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Лев (23.07 - 23.08)

Старайтесь больше отдавать себе отчет в том, что вы делаете и стремитесь ли при этом к гуманистическим ценностям. Неделя станет хорошим периодом для путешествий, приключений, обучения и покупки подарков к Новому году. На этой неделе вам необходимо как можно больше открываться миру, доверять, уметь договариваться с другими людьми и действовать при этом спокойно и разумно.

Дева (24.08 - 23.09)

Неделя принесет повышение по службе, однако принятие важных решений будет даваться легче в конце месяца. Вы сможете реализовать все то, что ранее задумывалось только в теории. Это хорошее время, чтобы усердно работать. Вся неделя будет романтичной, поэтому можете смело делать все, что вам нравится. А всеми интересами можете делиться с любимым человеком.

Весы (24.09 - 23.10)

Успешная неделя в предпринимательской сфере и прекрасный период для спа-процедур, посещения бассейна и массажа. В целом звезды не рекомендуют Весам засиживаться дома. Можете позволить себе более насыщенную жизнь с путешествиями, вечеринками и общением.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Удачная неделя для решения поставленных задач, но необходимо быть внимательным в финансовой сфере. В конце периода звезды рекомендуют уделить внимание детям. Можете дурачиться и баловаться с ними, сколько душа пожелает. Иногда нарушить взрослые правила - это самое правильное решение, чтобы расслабиться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вам противопоказаны гипертрофированные проявления эмоций. Только в спокойном состоянии духа вы будете полны сил. Не забывайте делать каждый день зарядку, медитировать и общаться с близкими. На этой неделе вы можете развить свою интуицию до небывалых высот.

Козерог (22.12 - 20.01)

Неделя будет удачной для планирования, деловых поездок и знакомств. Также можете заняться исследованием окружающего мира. Все новое вам будет даваться чрезвычайно легко и воодушевит вас на самые смелые проекты. На выходных уделите время родным и семье, будьте более тактичными с друзьями.

Водолей (21.01 - 20.02)

Ваши творческие планы реализуются на этой неделе. Обязательно запишите их сегодня в блокнот, чтобы сверить с результатами в конце периода. Звезды советуют вам ничего не бояться, потому что успех будет только в ваших руках. С такими козырями грех пасовать перед трудностями, не так ли?

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя может быть конфликтной в отношениях с близкими. Контролируйте свои эмоции, чтобы неприятности обошли вас стороной. Не стоит поддаваться первому же импульсу, ваша интуиция лучше знает, что именно вам необходимо.

Помимо этого, неделя предстоит несколько аварийной, может принести некоторые природные катаклизмы или техногенные истории. Знакомства второй декады месяца будут важными и страстными, так что одиноким представителям зодиака нельзя терять ни минуты!

Напомним, что лунное затмение 19 ноября привнесло проблемы в различные сферы жизни и сделало накаленными многие ситуации, что так или иначе может повлиять на конец месяца.