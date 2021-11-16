В Украине суд впервые вынес приговор за преступление на почве гомофобии. На заседании 15 ноября Галицкий районный суд Львова отправил в тюрьму мужчину, избившего людей на почве ненависти к нетрадиционной ориентации.

Об этом прецеденте сообщила в Инстаграм неправительственная общественная организация "Инсайт".

Суд рассматривал дело, связанное со случившимся в центре Львова в июле нападением. Тогда поэт Сергей Савин и музыкант Максим Верба выступали на улице. На них напала группа молодых людей, артистов избили и ограбили.

Пострадавшие рассказали правоохранителям, что нападавшие проявили агрессию, услышав, как один назвал другого "любимым другом". То есть атаковавшие руководствовались идеями гомофобии.

После избиения полиция задержала четырех подозреваемых. Как оказалось, один из задержанных ранее получил четыре года условно.

Еще одного нападавшего приговорили к четырем годам и месяцу тюрьмы. Обвинение ему предъявили по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), но с указанием гомофобного мотива преступления.

В организации хотят добиться такого же результата и по двум другим фигурантам нападения.

В начале ноября "Страна" писала о гомофобном скандале с футболистом ФК "Динамо" Артемом Бесединым. Спортсмен заявил, что представители ЛГБТК+ не должны существовать.

Мы также рассказывали, как в селе под Днепром разместили гомофобную рекламу против поджигателей травы.