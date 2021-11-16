Бывший президент США Дональд Трамп продает свой отель в Вашингтоне за $375 миллионов. Купивший его инвестиционный фонд из Майами заключил соглашение с Hilton Worldwide Holdings о ребрендинге отеля Trump International Hotel в Waldorf Astoria.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Компания Trump Organization заключила сделку по продаже аренды отеля инвестиционному фонду из Майами CGI Merchant Group, которая планирует убрать имя Трампа с фасада элитной недвижимости. А тот уже заключил отдельное соглашение с Hilton Worldwide Holdings о ребрендинге.

Гостиница расположена в историческом здании в нескольких минутах ходьбы от Белого дома. Здание построено в конце ХІХ века и занесено в Национальный реестр исторических мест. Некогда в нем размещалось главное почтовое отделение столицы. Оно принадлежит правительству США, которое в 2013 году сдало его в аренду компании Трампа по недвижимости на 60 лет с возможностью продления еще на 40 лет.

Компания Трампа инвестировала около 200 миллионов долларов в реконструкцию дома.

Согласно отчету Комитета по надзору и правительственной реформе, компания Trump Old Post Office LLC, созданная для управления отелем, понесла убытки на сумму более 71 миллиона долларов в период между открытием отеля в 2016 году и августом 2020 года. Она никогда не приносила прибыли.

Во время президентства Трампа отель, известный своим огромным атриумом и высокой башней с часами, служил местом встреч республиканских чиновников, доноров и лоббистов.

Несколько законодателей и другие деятели выражали обеспокоенность по поводу того, что в отеле на 263 номера останавливались иностранные высокопоставленные лица, посещавшие Вашингтон. Они также указывали на потенциальный конфликт интересов Трампа, который одновременно был президентом США и ключевым акционером Trump Organization.

Расследование Конгресса по этому поводу до сих пор продолжается.

О намерении Трампа продать аренду отеля стало известно в начале осени.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объявил о создании собственной медиа-корпорации и новой соцсети Truth social.