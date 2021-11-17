Верховная рада Украины в среду, 17 ноября, приняла во втором чтении законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям, не достигшим 14 лет.

Поддержали соответствующий законопроект 315 нардепов.

Согласно документу, за продажу лекарств малолетним детям, а также за доставку препаратов лицу, не достигшему 14 лет, сотрудники аптек и курьеры могут получить штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 гривен - 13 600 гривен).

В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13,6 тысяч гривен - 23,8 тысяч гривен).

Согласно положениям Гражданского кодекса, малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.

Напомним, Верховная Рада Украины одобрила этот законопроект в первом чтении в июне 2021 года.

Принятию данного закона предшествовал ряд трагических событий. В Боярке две школьницы наглотались таблеток и одна из них погибла, после этого восьмиклассницы в Умани попали в больницу из-за передозировки лекарственными препаратами. В связи с массовыми попытками суицида среди детей и подростков в Украине заговорили о возвращении групп смерти.