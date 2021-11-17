В американском штате Пенсильвания в центре по исследованию вакцин случайно обнаружили несколько пробирок с надписями "оспа" на ярлыках.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Замороженные флаконы с надписью "Оспа" были случайно обнаружены лабораторным работником при чистке морозильной камеры в учреждении, которое проводит исследования вакцины в Пенсильвании. CDC, его партнеры из администрации и правоохранительные органы расследуют этот вопрос, и содержимое флаконов выглядит нетронутым", - сообщили в CDC.

Указано, что сотрудник, который обнаружил пробирки, убирал холодильник в перчатках и маске и ничего не указывает на то, что кто-либо подвергался воздействию содержимого флаконов.

Стоит отметить, что натуральная оспа стала первым в мире заболеванием, искорененным благодаря многолетней массовой вакцинации. В 1980-е годы Всемирная организация здравоохранения объявила об ее уничтожении и людей перестали прививать от одного из самых контагиозных заболеваний, которые известны человечеству.

Напомним, американские ученые считают, что прием антидепрессантов может снизить риск смерти от Covid-19.

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