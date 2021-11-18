Национальный совет Австрии - нижняя палата парламента - снял депутатскую неприкосновенность с бывшего канцлера республики и лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца.

Об этом сообщает Телеграм-канал издания Deutsche Welle.

Таким решением депутаты утвердили соответствующий вердикт парламентского комитета от 16 ноября. Сам Курц поддержал идею лишить его неприкосновенности для завершения расследования, которое ведет прокуратура Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям.



В октябре это ведомство сообщило, что по делу проходит федеральный канцлер и девять его приближенных. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ в период с 2016 по 2018 год ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии.

Как рассказывала "Страна", 9 октября Курц ушел в отставку с поста главы правительства, но остался руководителем правящей партии и лидером ее фракции в парламенте. Он отверг все обвинения, а невиновность, по его словам, уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.

Мы подробно разбирали, почему ушел в отставку канцлер Австрии и как он может вернуться.