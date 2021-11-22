Украина становится опасной страной для транзита грузов по железной дороге. Действуют целые банды, которые разворовывают железнодорожные вагоны. Особенно часто подвергаются разграблению вагоны из Казахстана.

Как устроена преступная схема, "Стране" рассказали сотрудники таможни, "Укрзализныци" и полиции.

"Недавно в Украину зашли 8 вагонов с грузом из Казахстана. Обратно шли пустыми через Белоруссию. Там должны были загрузить их попутным товаром. Вагоны шли через пропускной пункт Бережесть – Словечно. Из Украины вагоны вышли, а вот белорусы их тормознули, обнаружив, что на всех восьми вагонах отсутствуют тормозные блочки. Это значит, что вагоны аварийные и не могут следовать по маршруту. Блоки со всех восьми вагонов были сняты в Украине. Один тормозной блочок стоит восемь тысяч гривен", - рассказал "Стране" один из сотрудников таможенной службы.

По словам таможенника, транзитные грузовые вагоны разворовывают в Украине регулярно, а казахские экспортеры постоянно жалуются на кражи комплектующих подвижного состава.

"Казахи уже боятся отправлять в Украину или транзитом через нее свои грузы. Воруют всё: от комплектующих вагонов до самих грузов. Крадут все, что можно открутить. Вагоны уходят без рукояток, без тормозов, без болтов. Как будто они обглоданы какими-то монстрами. Некоторые казахские грузоотправители жалуются в украинскую полицию, но воров никогда не находят", - добавил таможенник.

Сама "Укрзализныця" признает, что ежегодно украинские воры крадут деталей и узлов из грузовых вагонов на миллионы гривен. Чаще всего воруют детали тормозного оборудования, авторежимы, авторегуляторы и затяжки горизонтальных рычагов. При этом железнодорожники отмечают, что больше всего обворовывают в Украине вагоны из других стран.

Крадут в Украине и грузы из вагонов. Наиболее лакомые грузы для железнодорожных воров – топливо, удобрения, подсолнечное масло и пшеница.

Воровством деталей железнодорожных вагонов и грузов в Украине массово промышляют как одиночные воры, так и хорошо организованные преступные группировки, которые прекрасно оснащены грузовым транспортом, радиостанциями. А также имеют связи с работниками "Укрзализныци", заранее получая информацию о перевозках дорогостоящих грузов, остановках составов и местах отстоя вагонов.

По словам источника "Страны" в полиции, воровство деталей и узлов из вагонов иностранных грузоперевозчиков поставлено в Украине на широкую ногу.

"Вагоны иностранных компаний обворовывают постоянно. Иностранным владельцам дешевле отремонтировать и установить в вагоны украденные детали и забыть о краже, чем ставить их на отстой в Украине в ожидании поимки воров. Поэтому эти вагоны разворовывают даже на охраняемых узлах и станциях. Руководители УЗ персональной ответственности не несут, за все отвечают частники – железнодорожные экспедиторы. Расходы покрывают страховые компании стран - владельцев транспорта", - пояснил полицейский.

В открытом Едином реестре судебных решений есть свидетельства того, что воровством из вагонов в Украине занимаются и вполне легальные предприниматели. Получая подряды на переоборудование и ремонт вагонов, на них ставят негодные детали, снимая вполне рабочие.

К слову, транспортная милиция, которая охраняла железную дорогу, ликвидирована в процессе реформ МВД Украины в 2015 году. А охрана транспорта и железных дорог была возложена на саму "Укрзализницу".

После этого количество краж из поездного состава и преступлений против пассажиров значительно увеличилось. По данным "Украинского логистического альянса", ежедневно на железной дороге крадут узлов и деталей из полутора сотен грузовых вагонов.

В 2015 году "Укрзализныця" начала формировать собственную вооруженную охрану для защиты подвижного состава и станций. Но количество краж с подвижного состава не уменьшилось, так как охранников не хватает. Поэтому вагоны охотно разбирают на металлолом просто жители соседних с железнодорожными станциями сел, пользуясь дырами в системе охраны.

"Страна" не раз писала о кражах на железной дороге. Например, четыре года назад подо Львовом задержались поезда из-за кражи электрокабеля на железной дороге.

А два года назад было украдено оборудование, которое обеспечивало работу железнодорожного светофора в Днепропетровской области, из-за чего произошло отклонение движения составов от графика.