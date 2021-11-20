Экс-президент США Дональд Трамп поздравил 18-летнего Кайла Риттенхауса, которого суд оправдал после того, как он застрелил двух человек и ранил третьего во время беспорядков на протестах Вlack Lives Matters.

"Мои поздравления Кайлу Риттенхаусу с тем, что он был признан невиновным по всем обвинениям. Если это не считать самообороной, то тогда ничто ей не является" - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Кайл Риттенхаус в августе 2020 года открыл огонь из винтовки по напавшим на него участникам погромов. В результате 36-летний Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер погибли. Еще один человек - 36-летний Гайге Гросскройц был легко ранен. У последнего во время стычки в руке был пистолет. Погибшие и раненый были белыми.

Напомним, что ранее суд присяжных в штате Висконсин оправдал 18-летнего Кайла Риттенхауса по всем пяти пунктам обвинения. Он застрелил двух человек и ранил в руку одного во время антирасистских протестов 2020 года в городе Кеноша. Присяжные признали его действия самообороной.

Также "Страна" писала, что президент США Джо Байден прокомментировал оправдательный вердикт в отношении 18-летнего Кайла Риттенхауса. Он сказал, что разгневан таким решением.