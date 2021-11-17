Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон 17 ноября отказался признавать себя виновным в неуважении к Конгрессу за отказ давать показания по поводу штурма Капитолия 6 января.

Об этом сообщает CNBC.

12 ноября 67-летнего Бэннона окружной суд США в Вашингтоне обвинил по двум пунктам в неуважении к Конгрессу после того, как он отказался от требований следователей Палаты представителей предоставить документы и дать показания. Специальный комитет Палаты представителей изучает факты и причины беспорядков 6 января, когда сотни сторонников Трампа штурмом взяли Капитолий и временно остановили процесс передачи власти президенту Джо Байдену.

Утром 15 ноября Бэннон заявил, что он и его союзники "разрушали режим Байдена". После чего сдался федеральным властям, но затем был освобожден без залога при условии соблюдения общих правил надзора, включая передачу его паспорта.

Что касается пунктов его обвинения в неуважении к Конгрессу, то каждый является правонарушением, наказуемым тюремным заключением сроком до одного года и максимальным штрафом в 100 000 долларов.

Бэннон не признал себя виновным по обоим пунктам обвинительного заключения.

Бэннон был старшим советником Белого дома в течение первых семи месяцев срока Трампа. Трамп уволил его а несколько лет до президентских выборов 2020 года.

В 2020 году Бэннона арестовали по обвинению в якобы введении доноров в заблуждение относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Трамп помиловал Бэннона незадолго до того, как Байден занял пост президента.

15 ноября "Страна" сообщала, что Бэннон сдался властям.

Мы также писали, что вскоре после этого он отказался давать показания следствию по делу о штурме здания Капитолия в Вашингтоне и его арестовали.