В понедельник, 22 ноября, в некоторых регионах Украины ожидаются похолодания. Днем в одной части страны украинцев порадует солнце, а в другой, наоборот, - кратковременные дожди. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В Киеве завтра будет солнечно и без осадков. Днем +6...+8, ночью +4...+6.

На западе прогнозируют от +6 до +8 днем. Ночью до -1...+3. Кроме того, в течение суток ожидаются дожди.

На севере днем +5...+7. Ночью +3...+5. На счастье, без осадков и солнечно.

В центральной части завтра также покажется солнышко, однако столбик термометра этого особо не ощутит - от +6 до +8. Ближе к вечеру ситуация изменится – обещают +3...+5.

На юге Украины завтра местами ожидается дождь, воздух днем прогреется до +11...+13. Ночью до +3...+5.

Аналогичная ситуация будет и на востоке – синоптики прогнозируют кратковременные дожди и +7...+9 тепла днем и +3...+5 ночью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, северо-восточную часть Китая накрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тысяч.

Также мы писали, что по данным Украинского гидрометцентра, 19 ноября, в Украине была динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH влияли на погоду большинства областей страны, поэтому местами ждали дождей, а иногда даже мокрого снега.