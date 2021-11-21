Полиция в штате Пенсильвания не подтверждает информацию о гибели исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года.

Об этом сообщают РИА Новости.

"В системе нет данных, которые бы подтвердили сообщения (о смерти Гюлена - Ред.), - сообщил информационному агентству представитель регионального отделения полиции Поконо-Маунтин.

Напомним, власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

Однако 18 ноября текущего года стало известно о том, что турецкая оппозиция заявила об отравлении в США врага Эрдогана проповедника Гюлена. Турецкие СМИ писали о том, что тело Гюлена нашли в его доме в Пенсильвании, где его отравили. Въезд и выезд из поместья проповедника был закрыт на тот момент.