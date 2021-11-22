В Кремле оставили без комментариев гипотезу относительно гибели в 2000 году атомной подлодки (АПЛ) К-141 "Курск", которую высказал экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. По его данным субмарина погибла после столкновения с подлодкой НАТО.

Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что следствие пришло к окончательному выводу и причины гибели подлодки были озвучены, передает ТАСС.

"Мы ее (гипотезу адмирала - Ред.) оставляем абсолютно без комментариев",- сообщил Дмитрий Песков.

Атомный подводный крейсер К-141 "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек - весь экипаж и прикомандированный к нему представитель завода "Дагдизель".

Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке.

По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось.

Напомним, на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона, занимавшего пост президента США в 1993-2001 гг., опубликованы рассекреченные стенограммы его телефонных и личных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых они обсуждали трагедию с "Курском". Путин сообщил Клинтону, что "сейчас видно, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд".

Также мы сообщали, что в 2019 году, практически в годовщину гибели подлодки "Курск" на секретной атомной подлодке Северного флота РФ вспыхнул пожар, который унес жизни 14 моряков.