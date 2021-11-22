В Виноградове Закарпатской области нетрезвый служащий местной воинской части несколько раз ночью снимал с петель входные ворота районного суда.

Об этом сообщает "Запад.Net".

Полиция зафиксировала по меньшей мере два таких случая: пьяный солдат просто снимал с крепления ворота и переставлял их на тротуар. На действия полиции пожаловался работник судебной охраны, однако суд не увидел в них нарушения.

В постановлении суда говорится, что военный Андрей Г., житель села Березичи, что на Волыни, в августе 2021 года ночью дважды снял с петель входные ворота в здание Виноградовского районного суда на улице Тюльпанов.

Это подтверждается объяснениями компании свидетелей, отмечавших, что 2 августа, около 04:00, когда они шли по улице Тюльпанов, на которой находится и местная военная часть, пьяный Андрей Г. подошел к входным воротам, поднял их руками и переставил на тротуар.

Накануне, 1 августа, военный уже снимал с крепления ворота суда: об этом полицейским сообщил работник службы судебной охраны, пришедший на работу и обнаруживший повреждение центральных ворот.

Почему военный снимал ворота с крепежа – неизвестно.

Полиция составила на него административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Судья Виноградовского районного суда Марьяна Бак приняла во внимание все материалы дела, в том числе свидетельские показания, объяснения обвиняемого, а также протокол об админправонарушениях, однако добавила, что время совершения нарушения не доказано, а объяснения как самого фигуранта, так и свидетелей, не являются достаточными подтверждениями.

Сам военнослужащий и его адвокат на судебное заседание не пришли. Судья решила закрыть дело в связи с отсутствием происшествия административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

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