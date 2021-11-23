Во вторник, 23 ноября, в Украине задерживаются некоторые пригородные поезда из-за обрыва контактной сети.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", обнародованном в Telegram-канале.

Обрыв контактной сети произошел на участке Чернигов - Нежин рядом со станцией Липов Рог. Сейчас задерживаются таких пригородные поезда:

№6301 Нежин-Чернигов,

№6302 Чернигов-Нежин (время задержки - до 2 часов 30 минут).

Также в "Укрзализныце" добавили, что пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев, а пассажиры, которые находятся в поезде №864 Неданчичи - Киев-Волынский, прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут.

Вместе с тем, в компании принесли извинения за временные неудобства и призвали пассажиров следить за обновлением информации.

Ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" остановила продажу билетов из Харькова на поезда западного направления и Киев на даты с 15 по 25 декабря.

Также сообщали, что с середины декабря "Укрзализныця" запустит поезда в новом графике. Появятся новые рейсы на Буковель, а некоторые уже существующие рейсы будут ускорены.