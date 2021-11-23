Артистка Светлана Светличная, которая в конце октября внезапно пропала, после истории с исчезновением была госпитализирована. Причем актриса сама вызвала скорую помощь.

Как рассказала в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале внучка Мария Ивашова, бабушку увезли в реанимацию нейрохирургического отделения.

По словам Ивашовой, Светличная после ситуации с исчезновением почувствовала себя неважно. Когда же родные приехали к Светлане Афанасьевне, то увидели у дома машину скорой помощи.

"Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", - сообщила внучка в студии.

Как сейчас чувствует себя 81-летняя знаменитость, родственники не уточнили. Отметили лишь, что все необходимое у нее есть, квалифицированный уход ей обеспечен.

Между тем директор Гильдии актеров Валерия Гущина заявила о плановом лечении Светличной, что идет вразрез с показаниями родни актрисы о ее срочной госпитализации.

"Чувствует себя нормально. Это плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека", – сказала Гущина.

В этом году Светлана Афанасьевна пережила несколько госпитализаций, так как в последнее время она неважно себя чувствует: сказывается возраст и больное сердце. Также ее увозили в больницу и в прошлом году, в ноябре. Это произошло после падения ей на голову софита.

Ранее "Страна" сообщала подробности о ее исчезновении в октябре.