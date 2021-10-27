Российская актриса Светлана Светличная, которую на днях разыскивала полиция и волонтеры после заявления родственников о ее пропаже, пожаловалась на свою семью, одиночество и нехватку любви. Об этом она рассказала в специальном выпуске ток-шоу Андрея Малахова "Я хочу, чтобы меня защитили".

"Я продала старую квартиру в Ясеневе и переехала в новый дом. Но это не мой дом, я плохо там сплю, чувствую себя одиноко. А свою прежнюю квартиру я очень любила", - сказала 81-летняя звезда культовой комедии "Бриллиантовая рука".

По словам Светличной, у нее не сложились отношения с одним из сыновей.

"С Алешей мне сложно, у Алеши было три инсульта. Мне не хватает его тепла, не хватает его любви. Не имеет права сын Владимира Ивашова жить, как он хочет, потому что у него есть мама, которая заслужила доброго слова", - считает актриса.

Также перед съемками Светличная заявила Малахову, что у нее был неприятный разговор с невесткой Ольгой.

"Меня размазали…Я не хочу с невесткой встречаться", - говорила она.

Напомним, актриса не появлялась дома и не выходила на связь с 20 октября. Ранее в полицию с заявлением об исчезновении 81-летней артистки обратилась сначала ее родственница, а затем и ее сын. Позже выяснилось, что перед исчезновением актриса была на московской киностудии.

Вместе с тем актер Иван Николаев говорил, что "Светлана Светличная никуда не пропадала, а просто переехала".

Между тем, сегодня сообщалось, что случайная прохожая заявила, что видела пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" в Москве, в районе метро "Тургеневская". Женщина заявила, что артистка просила милостыню.

Также мы писали, что год назад заслуженная Светлана Светличная проходила медицинское обследование в больнице из-за постоянных головных болей. Она предполагала, что боли могут быть следствием удара по голове.