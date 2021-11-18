83-летний бывший мэр Киева Александр Омельченко заболел коронавирусом. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом в соцсети написал народный депутат Леонид Емец.

"Он находится в больнице и все непросто", - говорится в сообщении.

О болезни экс-градоначальника сообщил и нынешний столичный мэр Виталий Кличко, открывая сегодняшнее пленарное заседание Киевсовета. По его словам, вирус вызвал у Омельченко существенное поражение легких.

"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", - сказал Кличко.

Напомним, в четверг в Украине снова отмечают скачок заболеваемости ковидом, за сутки заразились более 20,5 тысячи человек.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове Covid-19 заболел трехмесячный младенец, он пребывает в крайне тяжелом состоянии.

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