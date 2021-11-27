В Украине на субботу, 27 ноября, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 26 ноября.

По данным ГСЧС, объявлен первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черниговской области штормовой ветер повалил деревья. Вследствие этого движение по некоторым трассам было перекрыто. Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейские.

Такжемы писали, какой будет погода в первый зимний месяц. В частности, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до +3. Результаты многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в декабре средняя месячная температура воздуха составляет 1-5 градусов ниже ноля, на Закарпатье и юге страны местами от ноля до +2, в Крыму до +6 градусов.