Нардеп Анна Скороход считает своего бывшего помощника Руслана Джамбулатова причастным к гибели нардепа Антона Полякова.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Диане Панченко.

Комментируя вопрос о том, есть ли у братьев Джамбулатовых "крыша" в Офисе президента (в частности, из-за мутной истории с включением-выключением в список СНБО), Скороход ответила, что уверена, что Джамбулатов выполнял в тот вечер некий "заказ"

"Я не знаю про крышу, но точно понимаю, что Джамбулатов в этом замешан, какой мотив, или чей заказ выполнял - это вопрос", - сказала она.

По ее словам, перед тем как пересадить Полякова в такси, его в автомобиле на протяжении четырех часов возил Руслан Джамбулатов в компании еще одного мужчины.

Напомним, о смерти нардепа Антона Полякова сообщили 8 октября. Дело квалифицировали по статье "убийство" с пометкой "естественная смерть".

В полиции Киева 8 октября сообщили, что помощник нардепа Анны Скороход Джамбулатов был допрошен, но не задержан. В полиции уточнили, что Джамбулатов не является подозреваемым по этому делу.

Позже оказалось, что в компании был третий мужчина - Хатаи Алиев. Согласно показаниям таксиста, именно Алиев вызывал ту самую машину с тем самым водителем, куда потом пересадили еще живого на тот момент депутата

Затем ужинавший с Поляковым перед его смертью Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход.