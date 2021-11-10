Скороход предлагает Раде создать ВСК для расследования смерти Полякова
Нардеп Верховной Рады Анна Скороход депутатской группы "За будущее" 9 ноября зарегистрировала в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию убийства народного депутата Антона Полякова.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Скороход зарегистрировала проект постановления №6300 9 ноября. Текст документа пока на сайте не обнародовали.
Напомним, Антон Поляков внезапно скончался в ночь на 8 октября при крайне загадочных обстоятельствах. В свою очередь Анна Скороход, только спустя 23 дня после смерти ее коллеги публично заявила, что смерть Полякова - убийство. Она также рассказала, что состояла в близких отношения с недавно умершим депутатом и добивала, что винит следствие в предвзятости.
После этого заявления в телеэфире, первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что Национальная полиция пригласила Скороход для повторного допроса об обстоятельствах смерти Полякова. А заодно выдвинул ей обвинения в том, что она не проинформировал правоохранительные органы раньше.