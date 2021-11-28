По данным ООН население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году в стране останется около 35 млн украинцев. Между тем, по данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека

Об этом говорится в аналитической справке ООН "Демографические процессы".

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал, а следовательно и основу для устойчивого развития", - говорится в справке.

В ООН считают, что чтобы Украина стала демографически устойчивой страной, ей необходима широкомасштабная и комплексная стратегия.

По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников. Почти половина из них занята в низкоквалифицированных видах деятельности, для которых они имеют высокую квалификацию. Также увеличивается рост количества украинских студентов за рубежом и отток профессиональных кадров.

В ООН сообщают, что в сокращении населения нет ничего критического, напротив, важно уделить внимание уровню и качеству жизни людей в стране. Организация считает, что украинское правительство должно обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей - через политически и финансово стабильную систему. Особый акцент в организации делают на здравоохранении, образовании, снижении уровня бедности, достойном труде и охране природы.

В сентябре ткущего года мы сообщали о том, что рождаемость в Украине за годы с Майдана упала на 40% и продолжает катастрофически снижаться. Все идет к тому, что в 2021 году она поставит новый антирекорд за все годы независимости.

Кроме того, в октябре Государственная служба статистики опубликовала отчет о демографической ситуации в Украине за январь-август 2021 года. Согласно данным, по сравнению с прошлым годом смертность выросла на 16,2%.