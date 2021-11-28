В Волынской области мужчину из-за конфликта заживо закопали в "могиле".

Об этом сообщает Нацполиция.

Как выяснилось, у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который был должен ему деньги.

"Чтобы "порешать" вопрос, должник обратился к общим знакомым. Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать "могилу" и забросали его землей", - говорится в сообщении.

Однако, мужчине удалось выбраться из "могилы", которую "фигуранты заставили его выкопать", и обратиться за помощью к полицейским. Теперь потерпевший находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

В результате полиция задержала двух местных жителей 23-х и 30-ти лет. По месту их жительства правоохранители провели обыски и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

Им уже сообщили о подозрении по статьям о разбое и незаконном завладении транспортным средством. После проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.

Также сейчас вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению. За содеянное волынянам может грозить до десяти лет тюрьмы.

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